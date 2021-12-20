Названа лучшая спортсменка года в Великобритании

Теннисистка Эмма Радукану признана лучшей спортсменкой 2021 года в Великобритании по версии BBC.

Теннисистка Эмма Радукану признана лучшей спортсменкой 2021 года в Великобритании по версии BBC.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщается на сайте британской радиовещательной корпорации.

Церемония вручения наград состоялась в воскресенье. Радукану, которой в настоящий момент 19 лет, в этом году стала победительницей Открытого чемпионата США.

Помимо Радукану на награду претендовали боксер Тайсон Фьюри, прыгун в воду Том Дейли, пловец Адам Пити, футболист Рахим Стерлинг и паралимпийская велогонщица и пловчиха Сара Стори.

Командой года в Великобритании признана сборная Англии по футболу, дошедшая до финала ЕВРО-2020. Тренером года стал возглавляющий "трех львов" Гарет Саутгейт.

Приз "Мировая спортивная звезда", вручаемый не являющемуся британцем спортсмену, достался ирландскому жокею Рейчел Блэкмор. Приз имени Хелен Ролласон, вручаемый за выдающиеся достижения перед лицом трудностей, получила футболистка Дженнифер Битти, которой был диагностирован рак груди. Несмотря на лечение она продолжает играть за лондонский "Арсенал".