Названа дата реванша Кличко-Джошуа

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ На авторитетном британском портале о боксе BoxRec появилась информация о грядущем бое-реванше между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа.

Как передает Report, встреча спортсменов намечена на 11 ноября 2017 года.

Бой должен пройти в Лас-Вегасе на знаменитом стадионе "T-Mobile арена".

Напомним, ранее Джошуа дважды нокаутировал Кличко во время их первой встречи, которая состоялась в апреле на лондонском стадионе "Уэмбли".