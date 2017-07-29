 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Названа дата реванша Кличко-Джошуа

    Встреча спортсменов намечена на 11 ноября 2017 года

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ На авторитетном британском портале о боксе BoxRec появилась информация о грядущем бое-реванше между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа.

    Как передает Report, встреча спортсменов намечена на 11 ноября 2017 года.

    Бой должен пройти в Лас-Вегасе на знаменитом стадионе "T-Mobile арена".

    Напомним, ранее Джошуа дважды нокаутировал Кличко во время их первой встречи, которая состоялась в апреле на лондонском стадионе "Уэмбли".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi