Названа дата продажи билетов на Гран-при Азербайджана "Формула 1"

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ "Билеты на Гран-при Азербайджана "Формула 1", которое состоится в апреле 2019 года, поступят в продажу со второй половины октября".

Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами в связи с началом подготовки к Гран-при заявила руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Бакинского городского кольца Нигяр Арпадараи.

По словам Н.Арпадараи, строительные работы на трассе "Формулы 1" начнутся в конце ноября - начале декабря.

Руководитель отдела отметила, что в период подготовки планируются различные мероприятия, определенные проекты, связанные с представителями СМИ. Она положительно отнеслась к предложению Report касательно организации курсов по терминологии "Формулы 1".

Н.Арпадараи сообщила, что постарается, чтобы на брифингах, организованных в период подготовки, учавствовала не только она, но и промоутер Гран-при Азербайджана Ариф Рагимов.

Отметим, что в предварительном календаре будущего сезона проведение Гран-при Азербайджана назначено на 26-28 апреля.