Названа дата открытия супертурнира памяти известного гроссмейстера Вугара Гашимова

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Шамкире пройдет пятый по счету супертурнир памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова.

Как сообщили Report в пресс-службе Shamkir Chess 2018, торжественное открытие Мемориала В.Гашимова состоится 18 апреля в Центре Гейдара Алиева в Шамкире. Турнир, состоящий из девяти туров, завершится 28 апреля.

Содействие в его организации оказали Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), министерство молодежи и спорта и Федерация шахмат Азербайджана. Соревнование, которое состоится при партнерстве Synergy Group, будет иметь XXI категорию и соберет десять сильнейших гроссмейстеров.

Оргкомитет турнира уже обнародовал состав участников. В V Мемориале В.Гашимова примут участие действующий обладатель мировой короны, двукратный победитель Shamkir Сhess Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), экс-чемпион мира Владимир Крамник (Россия, 2792, 4-й номер рейтинга ФИДЕ), участник последнего турнира Претендентов Динг Лирен (Китай, 2778, 8-й номер рейтинга ФИДЕ), обладатель Кубка мира, участник матча за мировую корону Сергей Карякин (Россия, 2778, 9-й номер рейтинга ФИДЕ), лидер голландских шахмат Аниш Гири (2777, 10-й номер рейтинга), чемпион мира по версии ФИДЕ Веселин Топалов (Болгария, 2749), чех Давид Навара (2745).

Азербайджан на Мемориале В.Гашимова будет представлен двукратным победителем Shamkir Chess, трехкратным чемпионом Европы, чемпионом мира по рапиду, вторым шахматистом мира в рейтинге ФИДЕ Шахрияром Мамедъяровым (2814), трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира Теймуром Раджабовым (2748) и трехкратным чемпионом Европы, чемпионом континента по блицу Рауфом Мамедовым (2704).

Фаворитом супертурнира XXI категории является норвежец Магнус Карлсен. Действующий чемпион мира лидирует в мировом рейтинге с показателем 2843.

Отметим, что победителем Shamkir Chess в 2014-м и 2015-м годах становился чемпион мира Магнус Карслен, а на двух последних турнирах первое место завоевывал азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.