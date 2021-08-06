Названа дата отъезда в Токио азербайджанских паралимпийцев

11:37

Названа дата отъезда на Летние паралимпийские игры Токио-2020 представителей Азербайджана.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции перед соревнованиями сообщил президент Национального паралимпийского комитета Ильгар Рагимов.

Он отметил, что первыми в Японию отбудут пловцы: "Национальная команда 10 августа отправится на учебно-тренировочные сборы в японском городе Сика, а уже оттуда поедет в Токио. Самая большая же делегация отправится 19 августа".

И.Рагимов добавил, что несмотря на трудности, спортсмены подготовились на высоком уровне. Он напомнил, что из-за правил периода пандемии не все смогут отбыть одновременно.

Азербайджанские паралимпийцы завоевали 36 лицензий на Токио-2020. Это рекордный показатель по сравнению с предыдущими годами. Из них 12 по пара-атлетике, 11 – пара-дзюдо, 4 – пара-тхэквондо, 4 - пауэрлифтингу, 3 - плаванию и 2 - стрельбе.

Паралимпиада пройдет 24 августа - 5 сентября.