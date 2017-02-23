Назван список видов спорта в Азербайджане с риском допинга

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Пока неизвестно, в какую антидопинговую лабораторию будут отправлены допинг-тесты, взятые Национальным антидопинговым агентством Азербайджана (AMADA).

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявила исполнительный директор AMADA Шафаг Гусейнли.

По ее словам, будет выбрана лаборатория, которая подойдет как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения логистики: "На данный момент лаборатория в Кельне (Германия) отвечает требованиям. Скорее всего, допинг-тесты будут отправлены в Кельн. Это – современная лаборатория. Мы в поисках лаборатории, которая подойдет как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения логистики. С выбором лаборатории мы точно определимся в марте".

Исполнительный директор AMADA сказала, что в основном в центре внимания будут виды спорта с риском допинга: "В список видов спорта с риском допинга входят тяжелая атлетика, атлетика, борьба и бокс. Мы намерены взять допинг-тесты и в футболе".

Ш.Гусейнли подчеркнула о создании при AMADA Комитета по контролю за терапевтическим использованием, Дисциплинарного комитета, Апелляционного комитета. По ее словам, деятельность структуры будет контролироваться Наблюдательным советом из 5 человек.

Ш.Гусейнли опровергла предположения о том, что Азербайджан был включен Всемирным антидопинговым агентством в список не отвечающих соответствующим требованиям стран из-за России: "Я не вижу здесь политической проблемы. Не думаю, что переживаемые нами проблемы как-то связаны с Россией. У нас тесные связи с WADA. При создании AMADA они оказали нам огромную поддержку".