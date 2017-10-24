Назван состав сборной Азербайджана по дзюдо, которая примет участие в турнире "Большой шлем"

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана по дзюдо, которая примет участие в предстоящем в столице ОАЭ городе Абу-Даби турнире "Большой шлем".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации дзюдо Азербайджана, в соревнованиях, которые стартуют 27 октября, сборная будет представлена 11-ю дзюдоистами.

В возглавляемый главным тренером Фархадом Мамедовым состав войдут - Вугар Ширинли (60 кг), Ниджат Шихализаде, Илькин Бабазаде (каждый 66 кг), Рустам Оруджев (73 кг), Наим Гусейнов (81 кг), Мамедали Мехдиев (90 кг), Эльхан Мамедов (100 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг), Аише Гурбанлы (48 кг), Назакет Азизова (57 кг) и Ирина Киндзерская (+78 кг).

Отметим, что встречи трехдневного турнира будут транслироваться телеканалом CBC Sport.