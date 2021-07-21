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Назван город, в котором пройдут летние Олимпийские игры 2032 года

Назван город, в котором пройдут летние Олимпийские игры 2032 года Стал известен город, в котором пройдут XXXV летние Олимпийские игры 2032 года. Олимпиада состоится в австралийском Брисбене. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС
Индивидуальные
21 июля 2021 г. 12:54
Назван город, в котором пройдут летние Олимпийские игры 2032 года

Стал известен город, в котором пройдут XXXV летние Олимпийские игры 2032 года. Олимпиада состоится в австралийском Брисбене. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС

Решение принято по итогам 138-й сессии МОК. Также выбрана дата открытия соревнований – 23 июля. Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр.

С избранием Брисбена стали известны хозяева всех летних Олимпийских игр до 2032 года. После Токио Олимпиаду примут Париж (2024 года) и Лос-Анджелес (2028).

Австралия дважды принимала летнюю Олимпиаду. В 1956 году столицей Игр был Мельбурн, в 2000-м - Сидней. Летние Олимпийские игры 2032 года станут 35-ми по счету.

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