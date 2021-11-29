Назначены новые заместители министра молодежи и спорта Азербайджана

Заместители министра молодежи и спорта Азербайджана отстранены от должности.
Как сообщает Report, 29 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения.
Согласно распоряжениям, Бабаев Интигам Вагиф оглу и Исмаилов Исмаил Султан оглу освобождены от должности заместителей министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики.
Другими распоряжениями президента Азербайджанской Республики, Гаджиева Индира Ниязи гызы и Мариана Васильева-Тотева назначены заместителями министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики.