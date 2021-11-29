О нас
Report Georgia
Аудио новости

Назначены новые заместители министра молодежи и спорта Азербайджана

Назначены новые заместители министра молодежи и спорта Азербайджана Двое заместителей министра молодежи и спорта Азербайджана отстранены от должности.
Индивидуальные
29 ноября 2021 г. 17:35
Назначены новые заместители министра молодежи и спорта Азербайджана
0 : 00
0 : 00

Заместители министра молодежи и спорта Азербайджана отстранены от должности.

Как сообщает Report, 29 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения.

Согласно распоряжениям, Бабаев Интигам Вагиф оглу и Исмаилов Исмаил Султан оглу освобождены от должности заместителей министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Другими распоряжениями президента Азербайджанской Республики, Гаджиева Индира Ниязи гызы и Мариана Васильева-Тотева назначены заместителями министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке New deputy youth and sports ministers named
Версия на азербайджанском языке Gənclər və idman nazirinin müavinləri işdən çıxarılıb, yeniləri təyin olunub - SİYAHI

Самое важное

Назначены новые заместители министра молодежи и спорта Азербайджана
Назначены новые заместители министра молодежи и спорта Азербайджана
29 ноября 2021 г. 17:35
В Джебраиле мирный житель подорвался на мине
В Джебраиле мирный житель подорвался на мине
29 ноября 2021 г. 16:11
В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса омикрон
В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон"
29 ноября 2021 г. 11:04
Ильхам Алиев: Отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях
Ильхам Алиев: Отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях
29 ноября 2021 г. 00:10
Президент Азербайджана: Мы придаем огромное значение связям с Ираном
Президент Азербайджана: Мы придаем огромное значение связям с Ираном
28 ноября 2021 г. 23:40
Раиси: В отношении карабахского вопроса позиция Ирана была прозрачной и однозначной
Раиси: В отношении карабахского вопроса позиция Ирана была прозрачной и однозначной
28 ноября 2021 г. 23:29
Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
28 ноября 2021 г. 21:40
Ильхам Алиев встретился с президентом Таджикистана
Ильхам Алиев встретился с президентом Таджикистана
28 ноября 2021 г. 21:20
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Пакистана Арифом Алви
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Пакистана Арифом Алви
28 ноября 2021 г. 19:11
Эрдоган: Придаем большое значение Зангезурскому коридору
Эрдоган: Придаем большое значение Зангезурскому коридору
28 ноября 2021 г. 18:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi