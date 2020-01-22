Назначены вице-президенты и председатели комиссий новой федерации - ФОТО

Состоялось первое заседание правления Федерации спортивных журналистов Азербайджана (AJFF).

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, на заседании были обсуждены стоящие на повестке основные вопросы и План действий на 2020 год.

В результате обсуждений были приняты соответствующие решения. Фируз Абдулла и Махир Рустамли были избраны вице-президентами, Вугар Зейналов - председателем комиссии по связям с федерациями и другими спортивными организациями, Фируз Абдулла - комиссии по этике, Эльшан Мамедов - комиссии по организации и проведению мероприятий, Эллада Мустафаева - комиссии по международным отношениями и образованию. Планируется включить еще двух членов в каждую из комиссий.

Обсуждение кандидатов на пост генерального секретаря было перенесено на следующее заседание.