​Назначен новый главный тренер сборной Азербайджана по тяжелой атлетике

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Назначен новый главный тренер национальной сборной Азербайджана по тяжелой атлетике. Об этом сообщил Report главный секретарь Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Явер Гаджиев.

По словам Я.Гаджиева, на эту должность назначен польский специалист Мирослав Чорос. Он сменил на этом посту венгерца Томаша Фехера, подавшего в отставку по состоянию здоровья.

Представитель федерации отметил, что хотя в конце прошлого года в представленном министерству молодежи и спорта списке Т.Фехер был указан как главный тренер, однако состояние здоровья помешало деятельности венгерского специалиста в сборной. По этой причине, в сборную был приглашен польский специалист.

Я.Гаджиев отметил, что М.Чорос сейчас находится в Баку и 10 апреля вместе со сборной направится в столицу Грузии Тбилиси для участия в Чемпионате Европы.

Отметим, что Чемпионат Европы продлится до 18 апреля.