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Назначен новый генсек Федерации дзюдо Азербайджана

Назначен новый генсек Федерации дзюдо Азербайджана В Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) назначен новый генеральный секретарь.
Индивидуальные
23 ноября 2021 г. 09:32
Назначен новый генсек Федерации дзюдо Азербайджана

В Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) назначен новый генеральный секретарь.

Как сообщает Report, исполнительный комитет ACF поручил эту должность Рашаду Расуллу. Он сменил на этом посту Эльмара Бабанлы.

Отметим, что Рашад Расуллу получил образование бакалавра и магистра в Азербайджанском Государственном экономическом университете по специальности "Международные экономические отношения". Начав трудовую деятельность в Центральном банке, Р.Расуллу в течение своей карьеры занимал руководящие должности в различных структурах по всей стране и за ее пределами, имеет большой опыт управления.

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Версия на английском языке New secretary-general appointed to Azerbaijan Judo Federation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Cüdo Federasiyasına yeni baş katib təyin edilib

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