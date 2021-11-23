Назначен новый генсек Федерации дзюдо Азербайджана

В Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) назначен новый генеральный секретарь.

В Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) назначен новый генеральный секретарь.

Как сообщает Report, исполнительный комитет ACF поручил эту должность Рашаду Расуллу. Он сменил на этом посту Эльмара Бабанлы.

Отметим, что Рашад Расуллу получил образование бакалавра и магистра в Азербайджанском Государственном экономическом университете по специальности "Международные экономические отношения". Начав трудовую деятельность в Центральном банке, Р.Расуллу в течение своей карьеры занимал руководящие должности в различных структурах по всей стране и за ее пределами, имеет большой опыт управления.