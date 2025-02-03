Назначен новый генеральный секретарь АФФА

Джахангир Фараджуллаев назначен на должность генерального секретаря Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.
Джахангир Фараджуллаев родился в 1981 году в Баку. В 1999-2005 годах получил степень бакалавра и магистра на факультете востоковедения Бакинского государственного университета, окончив его с отличием.
В 2004-2019 годах он работал на различных должностях в компаниях Engin, Deniz Service, продюсерский центр Gametv.az, AGBank, Novartis, Sandoz и JTI Азербайджан, выступал как независимый консультант по развитию бизнеса и маркетингу.
В 2019-2020 годах был генеральным директором компании Caspiantech. С 2021 по 2025 год работал советником генерального директора ОАО "Азерлотерея" и гендиректором компании LMK.