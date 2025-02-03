Назначен новый генеральный секретарь АФФА

Джахангир Фараджуллаев назначен на должность генерального секретаря Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Джахангир Фараджуллаев назначен на должность генерального секретаря Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Джахангир Фараджуллаев родился в 1981 году в Баку. В 1999-2005 годах получил степень бакалавра и магистра на факультете востоковедения Бакинского государственного университета, окончив его с отличием.

В 2004-2019 годах он работал на различных должностях в компаниях Engin, Deniz Service, продюсерский центр Gametv.az, AGBank, Novartis, Sandoz и JTI Азербайджан, выступал как независимый консультант по развитию бизнеса и маркетингу.

В 2019-2020 годах был генеральным директором компании Caspiantech. С 2021 по 2025 год работал советником генерального директора ОАО "Азерлотерея" и гендиректором компании LMK.