Назначен главный тренер сборной Азербайджана по таэквондо

Сменился главный тренер женской национальной сборной Азербайджана по таэквондо.

Сменился главный тренер женской национальной сборной Азербайджана по таэквондо.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию, сборная была доверена тренеру из Южной Кореи Сун Ми Пак.

Перед специалистом, которая также руководила сборной в 2014-17 годах, поставлена задача успешного участия в чемпионате мира в Баку в следующем году с завоеванием максимального количества лицензий на летние Олимпийские игры в Париже-2024 и достижением хороших результатов на Олимпиаде.

Азербайджан завоевал единственную медаль на Олимпиаде под руководством Пак. Во время ее тренерской работы таэквондистки также завоевывали награды на континентальном чемпионате и Европейских играх.

Отметим, что на этом посту Сун Ми Пак сменила Сабухи Зульфугарова.