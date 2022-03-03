О нас
Аудио новости

Назначен главный тренер молодежной сборной Азербайджана по боксу

Назначен главный тренер молодежной сборной Азербайджана по боксу Назначен главный тренер молодежной сборной Азербайджана по боксу.
Индивидуальные
3 марта 2022 г. 10:07
Назначен главный тренер молодежной сборной Азербайджана по боксу

Назначен главный тренер молодежной сборной Азербайджана по боксу.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, решением Федерации на эту должность назначен Эльбрус Рзаев.

Специалист, ранее занимавший пост главного тренера женской сборной, приступит к исполнению новых обязанностей с сегодняшнего дня.

Его первое испытание придется на чемпионат Европы, который пройдет 10-22 апреля в столице Болгарии, Софии. Команда в ближайшие дни приступит к учебно-тренировочным сборам для подготовки к соревнованию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gənc boksçulardan ibarət Azərbaycan millisinə baş məşqçi təyin olunub

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi