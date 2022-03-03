Назначен главный тренер молодежной сборной Азербайджана по боксу

Назначен главный тренер молодежной сборной Азербайджана по боксу.

Назначен главный тренер молодежной сборной Азербайджана по боксу.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, решением Федерации на эту должность назначен Эльбрус Рзаев.

Специалист, ранее занимавший пост главного тренера женской сборной, приступит к исполнению новых обязанностей с сегодняшнего дня.

Его первое испытание придется на чемпионат Европы, который пройдет 10-22 апреля в столице Болгарии, Софии. Команда в ближайшие дни приступит к учебно-тренировочным сборам для подготовки к соревнованию.