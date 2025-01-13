Назим Бабаев завоевал бронзу на турнире в Испании, но остался недоволен показанным результатом

11:23

Азербайджанский легкоатлет Назим Бабаев, занявший третье место в прыжках в длину на турнире в испанском городе Сабадель, признался, что ожидал более высокого результата.

Об этом Report заявил 27-летний спортсмен, комментируя свое выступление на турнире.

"Это был первый турнир сезона. Я чувствовал себя хорошо, был настроен решительно и мотивирован. Ожидал более высокого результата. Однако, после перерыва в 3-4 месяца на первых же соревнованиях сложно добиться желаемого результата", - сказал Бабаев.

Спортсмен выразил уверенность в том, что в текущем сезоне сможет завоевать награды высшего уровня.

"25 января в столице Казахстана Астане пройдет Международный турнир по легкой атлетике, в котором я приму участие. На этом турнире я планирую войти в тройку лучших. Также хочу улучшить свой результат до 7,80–7,90 метров и получить лицензию на чемпионат Европы", - добавил легкоатлет.

На турнире в Сабаделе Н.Бабаев показал результат 7,44 метра.