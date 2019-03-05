Чемпион Европы Назим Бабаев: Если бы я хотел уехать из Азербайджана, давно уехал бы - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский атлет Назим Бабаев, удостоенный золотой медали в тройном прыжке на чемпионате Европы в шотландском Глазго, дал интервью Report.

- Вы впервые в своей карьере завоевали золотую медаль на чемпионате Европы среди взрослых. Каковы Ваши впечатления?

- Соревнование прошло на высоком уровне. Организация была отличной, а соперники сильными. Занявший второе место португалец Нельсон Эвора - многократный чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион. Завоевавший бронзовую медаль немец Макс Хеб тоже очень сильный атлет. Чемпионат Европы стал для меня успешным. На соревнование я вышел только с желанием победить. Соперники превосходили меня по силе, но это не испугало меня. Я был уверен в себе.

- На чемпионате Европы в прошлом году одним из атлетов, который помешал Вам попасть в ряды медалистов, был именно Эвора…

- Эвора вышел в этот раз на второе место, в прошлом году я занял 4-е место на чемпионате Европы в Берлине, а Эвора занял тогда первое место. Кроме того, на чемпионате Европы в 2015 году в столице Чехии, Праге, он также занял первое место. Эвора был победителем последних 4-х чемпионатов Европы в зимний и летний сезоны. Он также завоевал золотую медаль на Летних олимпийских играх в Пекине в 2008 году.

- На чемпионате Европы Вы не завершили последнюю попытку. В чем причина этого?

- На самом деле, я хотел это сделать. Меня даже трибуна начала поддерживать. Все меня поддерживали. Я бежал с большой скоростью и пересек красную черту. Это уже "фол" (нарушение правил - ред.), был поднят красный флажок. Я тоже почувствовал это и не прыгнул.

- В Глазго Вы обновили личный рекорд. Какие результаты надо показать, чтобы обновить рекорды мира и Европы?

- Мой рекорд на чемпионате Европы 17,29 метра стал и рекордом молодежи Азербайджана. В закрытых помещениях рекорд Европы и мира 17,92 метра.

- Вам не кажется, что завоевать лицензию на Летние олимпийские игры в Токио в 2020 году будет не сложно?

- Чтобы получить лицензии на Олимпиаду, надо на соревнованиях, которые начнутся после июля, преодолеть 16.95 метра. Лицензия выдается за год до соревнования. Для атлета зимний сезон сложнее, чем летний. Зимние результаты ниже, чем летние. Бывает разница в 10, 20, 30 см. Но все возможно. Это спорт. Я надеюсь, что летом смогу получить лицензию.

- Ваш бывший товарищ по команде Рамиль Гулиев также стал чемпионом Европы среди молодежи. Однако он выступает в сборной Турции. Если и Вам поступит подобное предложение, предпримете такой же шаг?

- У меня нет такой мысли. Если бы я хотел уехать, давно бы уехал. Рамиль Гулиев уехал в Турцию совсем молодым. Это был его выбор. Ничего не могу сказать об этом. Мой выбор – Азербайджан.

- А вообще Вы получали предложение из-за границы?

- Нет, никаких предложений нет.

- В Вашем виде спорта проводятся межклубные турниры?

- Соревнования между клубами проводятся. Однако из-за отсутствия достаточного количества спортсменов в наших клубах, мы там не представлены.

- Если после того, как стали чемпионом Европы, поступит предложение, Вы его рассмотрите?

- Предложения поступают от спонсоров. Я подписал контракт с компанией "Адидас". От иностранных клубов предложений пока нет.

- Национализированный Алексис Копелло также выступает в тройном прыжке, но не участвовал в чемпионате Европы. С чем это было связано?

- Сейчас у Копелло небольшая травма спины. После травмы в зимнем сезоне он показал результат 16.57 метра. Это ниже моего показателя. Можно сказать, он отстает на 80 см. В прошлом летнем сезоне он показал результат чуть больше 17 метров.

- Какой фактор сыграл большую роль в том, что Вы стали чемпионом Европы?

- Мы вовремя тренировались. После летнего сезона отдохнули 20 дней, а потом тренировались до сегодняшнего дня. Тренировки были тяжелыми, мы участвовали в учебно-тренировочных сборах. Главное, наша федерация, клуб "Нефтчи" всегда нас поддерживали. Всеобщая поддержка и правильная работа над собой привели к успеху. Несмотря на физическую готовность к соревнованию, мы должны быть готовы и с психологической точки зрения. Эта медаль – мой первый титул среди взрослых. До этого я не мог показать результат на соревновании среди взрослых. Да, я был чемпионом Европы среди молодежи, но в соревнованиях в категории среди взрослых в первые годы я испытывал некоторые трудности. В 22 года я сумел стать чемпионом Европы. Для успеха, в основном, нужны правильные тренировки, усилия и ответственность.

- После завоевания золотой медали кто Вас поздравил?

- Первым мне позвонил президент нашей федерации Чингиз Гусейнзаде. Кроме того, рядом со мной были мой тренер, генсек федерации Магеррам Султанзаде. На чемпионат Европы мы отправились с небольшим составом. Мы были представлены всего 2 спортсменами. Меня поздравили родители, друзья, знакомые, знающие и не знающие меня люди. Это очень приятно. Я рад, что поднял флаг Азербайджана, и наш гимн прозвучал в шотландском городе Глазго. Я очень счастлив из-за этого. Потому что у каждого спортсмена есть мечты. Моей мечтой было стать чемпионом Европы. Я верю, что мои победы продолжатся.

- Вы стали чемпионом Европы. Каковы будущие цели?

- Очередная цель – стать чемпионом мира и Олимпии. Каждый спортсмен мечтает завоевать золотую медаль на Олимпиаде. Для этого есть условия и желание. Если есть желание, всего можно добиться.