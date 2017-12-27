Натик Багиров: Во всех весовых категориях должно быть несколько дзюдоисток - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report с новым главным тренером женской сборной Азербайджана по дзюдо Натиком Багировым.

- Как Вы оцениваете нынешний состав сборной?

- К сожалению, в настоящее время нет оптимального состава. Однако мы постараемся достичь максимальных результатов с нынешним составом. Вместе с нашими тренерами мы намерены выбрать самых сильных среди медалистов республиканских чемпионатов и привлечь их в состав команды. Нам предстоят учебно-тренировочные сборы и соревнования. В настоящее время среди девушек есть одна-две спортсменки европейского уровня. Мы должны взрастить спортсменок и в других весовых категориях. Пока этот вопрос остается открытым. В нынешней ситуации мы рассматриваем и кандидатуры иностранцев, желающих выступать за сборную Азербайджана. Если у них будет высокий уровень, они создадут конкурентную среду в нашей стране. В мужской сборной в весовых категориях 73 кг и 100 кг есть конкуренция. Мы бы хотели, чтобы и среди женщин была конкуренция в 7 весовых категориях.

- Какие варианты предусмотрены для усиления состава?

- У нас мало времени, мы должны вести переговоры. К сожалению, до чемпионата мира 2018 года осталось всего 9 месяцев. За это время мы должны найти спортсменов, которые будут представлять Азербайджан на высоком уровне. Президент страны и главы федераций прилагают много усилий и вкладывают большие средства для развития спорта, его сохранения и поддержания на высоком уровне. Мы же, в свою очередь, должны давать отдачу.

- Как Вы считаете, важнее представлять Азербайджан во всех весовых категориях или в нескольких категориях, но хорошими дзюдоистами?

- Наша цель – представить Азербайджан сильными дзюдоистами во всех весовых категориях. Так и должно быть. Например, в Японии в каждом весе есть как минимум 10 спортсменов мирового уровня, именно поэтому они завоевывают большое число медалей. И мы должны стремиться к этому. На важные соревнования мы должны везти только лучших. Относительно слабых дзюдоистов - мы должны везти их на турниры низкого уровня с тем, чтобы они развивались и набирались опыта, став в дальнейшем ведущими спортсменами.

- Когда состоятся очередные учебно-тренировочные сборы?

- Мы соберемся 3 января. Предварительный подготовительный процесс состоится в Баку. В течение года мы будем придерживаться установленного графика, учебно-тренировочные сборы состоятся в странах, куда мы направимся для участия в соревнованиях. Созданы все условия для хорошей подготовки сборной, мы сделаем все возможное, чтоб оправдать оказанное нам доверие.