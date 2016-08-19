Наталья Синишин: Когда за тебя болеют, ты стремишься к тому, чтобы не разочаровать людей

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ "Я верила, я чувствовала, что у меня будет медаль".

Об этом Report заявила борец азербайджанской команды в весовой категории 53 кг Наталья Синишин.

"Борьба сложилась очень хорошо. Я очень довольна, очень счастлива, потому что любая олимпийская медаль - это большая радость", - заявила Н.Синишин.

По ее словам, первая схватка на соревнованиях была тяжелой: "Соревновательный процесс он же совсем по-другому, как тренировочный. И всегда хочется первую схватку, чтобы пробороться, тогда уже можно переходить на сильных. Так уже получилось, что самый первый - сильный. Все в равных условиях. Я себя слабой тоже не считаю, как бы там ни было. Я довольна результатом".

Спортсменка подчеркнула, что посвящает эту медаль своему отцу, который скончался три года назад и всегда поддерживал ее, сопровождая в соревнованиях. "Он бы очень гордился мной", - добавила Н.Синишин.

Борец также посвятила медаль своей дочери. "Посвящаю эту медаль своей дочке, которая ждет меня, которая переживает за меня. Она маленькая, но она поддерживает меня", - отметила она.

По ее словам, она не хочет, чтобы ее дочь занималась борьбой, так как это "очень тяжелый труд": "Мне жалко просто своего ребенка отдавать в тяжелый спорт. Для развития можно плавание, гимнастика, но только не профессиональный".

Она также поблагодарила азербайджанскую федерацию, тренеров и азербайджанских болельщиков.

"Также хочу поблагодарить нашу федерацию, наших тренеров, своего личного тренера, мужа за то, что он работает со мной, он меня поддерживает. Выражаю огромную благодарность азербайджанским болельщикам за то, что они верили в меня. Когда болеют за тебя, ты чувствуешь эту поддержку. Все совсем по-другому, ты выходишь, ты хочешь, ты стремишься к этому, чтобы не разочаровать людей, которые в тебя верят", - добавила спортсменка.

Н.Синишин особо подчеркнула, что она с самого начала была настроена на победу.

"Я чувствовала, я верила, что у меня будет медаль. Я даже не сомневалась. Я не могла по-другому думать, что я проиграю и все", - сказала она.

Комментируя вопрос о том, что ей запретили поднять флаг, Н.Синишин отметила, что это не так: "Когда я выиграла, было очень мало времени, потому что я уже была должна идти на награждение, и наши зрители, болельщики не успели передать флаг, так как высоко сидели".

По ее словам, она очень хотела поднять азербайджанский флаг и сделать круг по ковру, поблагодарить страну, что она помогает и "приятно сделать для людей, для страны".