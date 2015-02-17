​Наши гимнастки завоевали 10 медалей

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанские гимнастки вернулись с прошедших в Будапеште международных соревнований "GraciaCup" по художественной гимнастике. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации гимнастики Азербайджана, на первом соревновании этого года наши гимнастки завоевали 8 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Айшан Байрамова была удостоена двух золотых медалей в выступлениях с мячом и лентами, Гюльсум Шафизаде также двух золотых медалей в выступлениях с обручем и булавами. В многоборье они также завоевали, соответственно, серебряную и бронзовую медали.

Выступление подростковой команды из 5 гимнасток под композицию Майкла Джексона зрители сопровождали аплодисментами стоя. Эта команда стала золотым призером "Gracia Cup", выступая в финале.

Отметим, что наших спортсменок по художественной гимнастике ждут выступления на предстоящем в Москве соревновании Гран-при и турнире "Miss Valentine" в Эстонии.