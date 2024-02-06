Нариман Абдуллаев: Надеюсь на завоевание азербайджанскими боксерами золотых медалей на Олимпиаде

Надеюсь, что азербайджанские боксеры завоюют на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже золотые медали.

Надеюсь, что азербайджанские боксеры впервые завоюют на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже золотые медали.

Об этом сообщил Report старший тренер мужской сборной Азербайджана по боксу Нариман Абдуллаев.

Специалист отметил, что осознает сложность этой задачи: "Команда нацелена на золотые медали, и возможно даже сможет завоевать две или три медали в Париже".

Тренер также коснулся учебно-тренировочных сборов в США: "Мы участвовали вместе с местной командой в сборах. Тренировки прошли успешно. Это принесет большую пользу команде. Помимо технической и тактической подготовки, были проведены и тренировочные бои. Сборная США отнюдь не слабая. Тем не менее, наши боксеры показали неплохие результаты".