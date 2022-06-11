Нариман Аббасов победил Пираева и защитил титул чемпиона AMC Fight Nights

Азербайджанский боец смешанного стиля (ММА) Нариман Аббасов победил россиянина Марифа Пираева на турнире AMC Fight Nights 112 в бою за титул чемпиона в легком весе.

Азербайджанский боец смешанного стиля (ММА) Нариман Аббасов победил россиянина Марифа Пираева на турнире AMC Fight Nights 112 в бою за титул чемпиона в легком весе.

Как передает Report, поединок прошел в ночь на субботу в Москве.

Аббасов победил соперника техническим нокаутом во втором раунде после отказа секундантов Пираева от продолжения боя. Аббасов в четвертый раз защитил титул чемпиона организации в легкой весовой категории.

В послужном списке 28-летнего Аббасова теперь 28 побед и три поражения. 30-летний Пираев одержал 27 побед, потерпел пять поражений, еще один поединок завершился ничьей.