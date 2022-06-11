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Нариман Аббасов победил Пираева и защитил титул чемпиона AMC Fight Nights

Нариман Аббасов победил Пираева и защитил титул чемпиона AMC Fight Nights Азербайджанский боец смешанного стиля (ММА) Нариман Аббасов победил россиянина Марифа Пираева на турнире AMC Fight Nights 112 в бою за титул чемпиона в легком весе.
Индивидуальные
11 июня 2022 г. 01:16
Нариман Аббасов победил Пираева и защитил титул чемпиона AMC Fight Nights

Азербайджанский боец смешанного стиля (ММА) Нариман Аббасов победил россиянина Марифа Пираева на турнире AMC Fight Nights 112 в бою за титул чемпиона в легком весе.

Как передает Report, поединок прошел в ночь на субботу в Москве.

Аббасов победил соперника техническим нокаутом во втором раунде после отказа секундантов Пираева от продолжения боя. Аббасов в четвертый раз защитил титул чемпиона организации в легкой весовой категории.

В послужном списке 28-летнего Аббасова теперь 28 побед и три поражения. 30-летний Пираев одержал 27 побед, потерпел пять поражений, еще один поединок завершился ничьей.

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Версия на азербайджанском языке Nəriman Abbasov daha bir döyüşünü vaxtından əvvəl qələbə ilə başa vurub

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