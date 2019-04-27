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Нариман Аббасов одолел казахстанского соперника и завоевал титул - ФОТО

​Нариман Аббасов одолел казахстанского соперника и завоевал титул

В Мытищах (Подмосковье) состоялся поединок между за пояс "Fight Night Global" между бойцом азербайджанского происхождения, 4-кратным чемпионом ММА по версии WMMAF Нариманом Аббасовым и казахстанцем, чемпионом APFC Куатом Хамидовым.

Как передает российское бюро Report, встреча прошла в рамках турнира Fight Nights Global 93.

В поединке, длившемся 5 раундов, Аббасов единогласным решением судей одержал победу.

Таким образом он стал обладателем титула и пояса "Fight Night Global" в легком весе. 

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