Нариман Аббасов одолел казахстанского соперника и завоевал титул - ФОТО

В Мытищах (Подмосковье) состоялся поединок между за пояс "Fight Night Global" между бойцом азербайджанского происхождения, 4-кратным чемпионом ММА по версии WMMAF Нариманом Аббасовым и казахстанцем, чемпионом APFC Куатом Хамидовым.

Как передает российское бюро Report, встреча прошла в рамках турнира Fight Nights Global 93.

В поединке, длившемся 5 раундов, Аббасов единогласным решением судей одержал победу.

Таким образом он стал обладателем титула и пояса "Fight Night Global" в легком весе.