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Нариман Аббасов нокаутировал чемпиона Европы

Нариман Аббасов нокаутировал чемпиона Европы Боец ММА Нариман Аббасов, выступающий за сборную Азербайджана и Спортивный клуб "Габала" провел очередной матч
Индивидуальные
12 апреля 2021 г. 01:10
Нариман Аббасов нокаутировал чемпиона Европы

Боец ММА Нариман Аббасов, выступающий за сборную Азербайджана и Спортивный клуб "Габала" провел очередной матч.

Как передает Report, 27-летний спортсмен встретился в Москве с представителем России, чемпионом Европы по вольной борьбе среди юниоров Шамилем Амировым.

В первых двух раундах Амиров еще мог оказывать сопротивление, но в третьем раунде, не выдержав ударов соперника, захотел прекратить бой. Таким образом представитель Азербайджана выиграл встречу техническим нокаутом.

Таким образом представитель Азербайджана стал обладателем чемпионского пояса в легкой весовой категории (70,3 кг), защитив свой титул. Встреча в Москве стала 29-ым боем Аббасова. В целом он одержал 26-ю победу и 11-ю победу подряд.

На самом деле данный бой должен был состояться 10 апреля, однако в тот день он был отложен из-за нарушения правил карантина.

Напомним, что в сентябре 2020 года Нариман Аббасов победил другого представителя России, Михаила Гогитидзе,

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Версия на азербайджанском языке ВидеоNəriman Abbasov Avropa çempionuna nokautla qalib gəldi

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