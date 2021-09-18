Нариман Аббасов: Хабиб, чемодан мой готов. Я жду тебя

"Да упокоит Аллах душу Абдулманафа Нурмагомедова. Я посвящаю ему эту победу".

"Да упокоит Аллах душу Абдулманапа Нурмагомедова. Я посвящаю ему эту победу".

Как сообщает Report, об этом после титульного боя с Шамилем Завуровым на турнире, посвященном памяти покойного отца бывшего чемпиона России UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова сказал азербайджанский боец ​​ММА Нариман Аббасов.

27-летняя спортсмен поблагодарил Завурова за прощальный бой: "Желаю Шамилю успехов в дальнейшей карьере".

Аббасов, который готовится перейти в UFC, также обратился к Нурмагомедову: "Хочу сказать Хабибу, что мой чемодан готов. Я жду тебя".

Завуров признал, что Аббасов был сильнее его: "К сожалению, я проиграл в прощальном бою. Сегодня Нариман был сильнее меня. Он настоящий чемпион и одержал заслуженную победу".

Отметим, что Нариман Аббасов победил Шамиля Завурова нокаутом в первом раунде.