Нариман Аббасов: Хабиб, чемодан мой готов. Я жду тебя

"Да упокоит Аллах душу Абдулманапа Нурмагомедова. Я посвящаю ему эту победу".
Как сообщает Report, об этом после титульного боя с Шамилем Завуровым на турнире, посвященном памяти покойного отца бывшего чемпиона России UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова сказал азербайджанский боец ММА Нариман Аббасов.
27-летняя спортсмен поблагодарил Завурова за прощальный бой: "Желаю Шамилю успехов в дальнейшей карьере".
Аббасов, который готовится перейти в UFC, также обратился к Нурмагомедову: "Хочу сказать Хабибу, что мой чемодан готов. Я жду тебя".
Завуров признал, что Аббасов был сильнее его: "К сожалению, я проиграл в прощальном бою. Сегодня Нариман был сильнее меня. Он настоящий чемпион и одержал заслуженную победу".
Отметим, что Нариман Аббасов победил Шамиля Завурова нокаутом в первом раунде.