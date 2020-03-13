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Нариман Аббасов будет бороться с россиянином за чемпионский пояс

Нариман Аббасов будет бороться с россиянином за чемпионский пояс

Лучший легковес Азербайджана Нариман Аббасов в апреле проведет первую защиту чемпионского пояса Fight Nights Global.

Как сообщает Report, Аббасов будет отстаивать звание сильнейшего легковеса в схватке с Михаилом Гогитидзе.

Бой состоится 18 апреля в Москве в рамках турнира Fight Nights Global 98.

Отметим, что ранее бойцы уже встречались в октябре 2018 года и тогда бой закончился в пользу Наримана. 

Подготовка к турниру проходит на высоком уровне под руководством тренера Шахрияра Аббасова. Защита титула требует еще более серьезного подхода. Сборы проходили в академии имени Абдулманапа Нурмагомедова и в престижном лагере Тайланда, г. Пхукет.

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