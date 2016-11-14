Написавшие историю на чемпионате Европы азербайджанские дзюдоисты вернулись на Родину

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Принимавшие участие на прошедшем в Тель-Авиве чемпионате Европы по дзюдо члены азербайджанской сборной вернулись на Родину.

Как сообщили Report из пресс-службы Федерации дзюдо Азербайджана, в Международном аэропорту Гейдара Алиева членов сборной встретили официальные лица и представители общественности.

Наша сборная написала историю, завоевав на континентальном первенстве 2 медали. Обыграв всех соперников, соревновавшийся в весовой категории 73 кг Хидаят Гейдаров стал чемпионом Европы, а Фирудин Дадашев (90 кг) стал бронзовым призером.