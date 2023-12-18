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Опубликована первая исследовательская работа на тему спортивного права в Азербайджане

Опубликована первая исследовательская работа на тему спортивного права в Азербайджане Написана первая исследовательская работа на тему спортивного права в Азербайджане.
Индивидуальные
18 декабря 2023 г. 13:11
Опубликована первая исследовательская работа на тему спортивного права в Азербайджане

Написана первая исследовательская работа на тему спортивного права в Азербайджане.

Как сообщает Report, она опубликована Kluwer Law International в электронном виде и является частью энциклопедии международного права.

Исследовательская работа содержит нормативно-правовые акты, применяемые в правовом регулировании спортивной сферы в Азербайджане, а также механизмы разрешения спортивных споров. Это послужит не только отражением текущего состояния сферы спортивного права Азербайджана, но и основой для дальнейших дискуссий и реформ с целью развития правового регулирования этой сферы в нашей стране.

Основной автор работы Наиля Рза является первой гражданкой Азербайджана, получившей образование и степень магистра в области международного спортивного права, а также первым выпускником известного испанского Института права и бизнеса (ISDE) из нашей страны, который готовит специалистов в области спортивного права. Сотрудница министерства иностранных дел Н.Рза также является бывшим председателем комитета АФФА по статусу игроков и трансферам.

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Версия на английском языке First research paper on Sports Law written in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda İdman Hüququ mövzusunda ilk tədqiqat işi yazılıb

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