Опубликована первая исследовательская работа на тему спортивного права в Азербайджане

Написана первая исследовательская работа на тему спортивного права в Азербайджане.

Написана первая исследовательская работа на тему спортивного права в Азербайджане.

Как сообщает Report, она опубликована Kluwer Law International в электронном виде и является частью энциклопедии международного права.

Исследовательская работа содержит нормативно-правовые акты, применяемые в правовом регулировании спортивной сферы в Азербайджане, а также механизмы разрешения спортивных споров. Это послужит не только отражением текущего состояния сферы спортивного права Азербайджана, но и основой для дальнейших дискуссий и реформ с целью развития правового регулирования этой сферы в нашей стране.

Основной автор работы Наиля Рза является первой гражданкой Азербайджана, получившей образование и степень магистра в области международного спортивного права, а также первым выпускником известного испанского Института права и бизнеса (ISDE) из нашей страны, который готовит специалистов в области спортивного права. Сотрудница министерства иностранных дел Н.Рза также является бывшим председателем комитета АФФА по статусу игроков и трансферам.