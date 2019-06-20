Намик Алиев: Мы непременно завоюем на Европейских играх медали высшей пробы

"На Европейские игры наряду с опытными борцами, отправятся и молодые. Они являются участниками молодежных чемпионатов Европы и мира".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал исполняющий обязанности президента Федерации борьбы Азербайджана Намик Алиев, говоря о вторых Европейских играх "Минск-2019".

По его словам, в этом году все взгляды устремлены на чемпионат мира в Казахстане.

"Мундиаль станет первым лицензионным турниром к "Toкио-2020". Все турниры до него носили подготовительный характер. Поэтому мы хотели бы испытать силы некоторых наших борцов на вторых Европейских играх. Некоторые спортсмены впервые будут участвовать в крупных турнирах после травмы. Верю, что мы непременно завоюем на Европейских играх медали высшей пробы".

По словам Н.Алиева, олимпийский чемпион Тогрул Аскеров не принимает участие в Европейских играх, потому что готовится к Чемпионату мира.

Отметим, что вторые Европейские игры состоятся 21-30 июня в Минске. Состязания по борьбе пройдут с 25 по 30 июня. Азербайджан будет представлен 16 борцами.