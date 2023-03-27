Намик Абдуллаев: После встреч с общенациональным лидером наши спортсмены ради достижения успеха прилагали больше усилий

"После встреч с общенациональным лидером наши спортсмены ради достижения успеха в будущем прилагали больше усилий".

"После встреч с общенациональным лидером наши спортсмены ради достижения успеха в будущем прилагали больше усилий".

Об этом Report сказал олимпийский чемпион Азербайджана по вольной борьбе Намик Абдуллаев, делясь воспоминаниями об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

52-летний ветеран спорта отметил, что на чемпионатах и первенствах СССР всегда ощущались забота и внимание общенационального лидера: "После того, как Гейдар Алиев покинул высокий пост в бывшем СССР нас начали притеснять. У наших спортсменов возникали определенные трудности с участием в чемпионатах Европы, мира, олимпиадах, а на некоторые соревнования и вовсе не брали. Несмотря на это, нашим спортсменам удавалось успешно выступать на престижных соревнованиях. До восстановления независимости я сталкивался со всей этой несправедливостью. Нас брали на чемпионаты мира и Европы, только если мы доказывали, что явно превосходим соперников. В годы СССР я занимал призовые места на турнирах среди юниоров и подростков, но не участвовал в чемпионатах мира или Европы среди взрослых".