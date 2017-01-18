Накануне Исламских игр солидарности и Формулы-1 Внутренние войска будут приведены в полную готовность

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве внутренних дел состоялось оперативное совещание при министре, посвященное итогам служебно-боевой деятельности Внутренних войск в 2016 году.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Совещание вступительным словом открыл министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов, который напомнил, что под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в 2016 году, также, как и в других отраслях, расширились работы в сфере усовершенствования служебно-боевой деятельности во Внутренних войсках министерства внутренних дел. Он подчеркнул, что укреплена материально-техническая база войск, закуплены современное оружие и техника, предприняты целенаправленные меры по решению социально-бытовых проблем личного состава.

Министр напомнил, что в текущем году в Баку пройдут такие спортивные соревнования международного значения, как IV Исламские игры солидарности и Гран-при "Формулы-1", и потребовал привести силы и средства в полную готовность накануне каждого мероприятия.

В конце министр еще раз подчеркнул, что для успешного исполнения служебных обязанностей созданы все необходимые условия президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, личный состав окружен государственной заботой, и выразил уверенность в том, что в ответ на оказанное внимание и доверие обязанности, установленные законом, будут и впредь профессионально выполняться.