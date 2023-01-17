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Гимнасты из Нахчывана и Зира принимают участие в учебно-тренировочном сборе в НГА

Гимнасты из Нахчывана и Зира принимают участие в учебно-тренировочном сборе в НГА В тренажерном зале Национальной гимнастической арены (НГА) проходят тренировки членов культурного центра "Зира" и секции художественной гимнастики стадиона Нахчыванской Автономной Республики.
Индивидуальные
17 января 2023 г. 16:37
Гимнасты из Нахчывана и Зира принимают участие в учебно-тренировочном сборе в НГА

В тренажерном зале Национальной гимнастической арены (НГА) проходят тренировки членов культурного центра "Зира" и секции художественной гимнастики стадиона Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА), на тренировках 19 гимнастов проходят общую и специальную физическую подготовку и выполняют упражнения по технике инструмента под руководством опытных специалистов.

Отметим, что с 2015 года в культурном центре "Зира" и с 2016 года на стадионе Нахчыванской Автономной республики функционируют секции художественной гимнастики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan və Zirə bədii gimnastları MGA-da təlim-məşq toplanışında iştirak edirlər

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