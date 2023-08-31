Награждены последние медалисты чемпионата мира в Баку

Награждены последние медалисты чемпионата мира по стрельбе в Баку.

Награждены последние медалисты чемпионата мира по стрельбе в Баку.

Как сообщает Report, в соревнованиях среди мужчин по стрельбе из винтовки по движущейся мишени на дистанции 50 метров поляк Лукаш Чапла опередил всех своих соперников.

Второе место занял украинец Игорь Кизима. Бронзовую медаль завоевал представитель Швеции Эмиль Мартинссон.

В командных соревнованиях Украина завоевала золото, Швеция - серебро, Финляндия - бронзу.

В смешанной (быстрой или медленной) стрельбе из винтовки по движущейся мишени на дистанции 50 метров среди мужчин первое место занял швед Йеспер Ниберг, второе - его соотечественник Эмиль Мартинссон, третье - финн Кристер Холмберг.

В командном зачете Украина завоевала золото, Швеция - серебро, Финляндия - бронзу.