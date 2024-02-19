Награждены победители женского чемпионата Азербайджана по шахматам

Награждены победительницы женского чемпионата Азербайджана по шахматам.

Награждены победители женского чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, мероприятие прошло в административном здании Федерации шахмат Азербайджана.

В состоящем из семи туров соревновании Аян Аллахвердиева с 5,5 очками впервые стала чемпионкой страны. Нармин Абдинова заняла второе место, а Сабина Ибрагимова - третье. Победителям были вручены медали и дипломы. Ляман Гаджиева и Сабина Ибрагимова заняли соответственно 4-е и 5-е места.

Награды вручил президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов и первый вице-президент Фаиг Гасанов.

Общий призовой фонд чемпионата Азербайджана составил 15 тыс. манатов. Занявшая первое место шахматистка получила 6 тыс. манатов. Оставшуюся сумму распределили между спортсменами, вошедшими в первую пятерку победителей.

Отметим, что Аян Аллахвердиева и Нармин Абдинова примут участие в личном первенстве Европы.