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Награждены победители второго дня международного турнира AGF Trophy в Баку

Награждены победители второго дня международного турнира AGF Trophy в Баку Награждены победители второго дня международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy, который проходит в Баку.
Индивидуальные
16 марта 2024 г. 23:37
Награждены победители второго дня международного турнира AGF Trophy в Баку

Награждены победители второго дня международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy, который проходит в Баку.

Как сообщает Report, в индивидуальном многоборье первое место занял Андрия Келекхсашвили из Грузии, второе место - Ильхам Салаев из Азербайджана, а третье место – его товарищ по команде Гусейн Гахраманов.

Ульяна Пухова из Казахстана завоевала золото, азербайджанская гимнастка Лейла Мамедзаде завоевала серебро, а Альбина Алиева завоевала бронзовую медаль в многоборье среди девочек-подростков.

В юношеской возрастной категории Азербайджан занял первое место в командном зачете.

Среди юниоров в индивидуальном многоборье среди подростков Сарвар Абульфаизов из Узбекистана занял первое место, украинец Юрий Емельянов – второе, а азербайджанский спортсмен Айдын Ализаде – третье место.

Среди юниорок в индивидуальном многоборье золото завоевала представительница Украины Кристина Грудецкая, серебро завоевала Медина Капбассова из Казахстана, а бронзу завоевала спортсменка из Азербайджана Хадиджа Аббасзаде.

Среди юниоров в индивидуальном многоборье первое место занял азербайджанский гимнаст Иван Тихонов, второе место - украинец Владислав Хрыко, а третье – еще один азербайджанский спортсмен Расул Ахмедзаде.

В индивидуальном многоборье среди женщин Лобар Амриллаева из Узбекистана завоевала золотую медаль, представительница Азербайджана Назенин Теймурова – серебряную, а Амина Халимарден из Казахстана – бронзовую медаль.

В мужском взрослом и юношеском командном зачете первое место заняла Украина, второе – Азербайджан. В женском командном зачете Украина также заняла первое место, а Азербайджан – второе.

В соревнованиях, которые продлятся до 17 марта, принимают участие 88 спортсменов из Азербайджана, Казахстана, Украины, Узбекистана и Грузии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda keçirilən “AGF Trophy” beynəlxalq turnirində ikinci günün qalibləri mükafatlandırılıb

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