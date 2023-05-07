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Награждены победители международной регаты "Кубок Президента-2023"

Награждены победители международной регаты "Кубок Президента-2023" Состоялась церемония закрытия международной регаты «Кубок президента-2023», посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
7 мая 2023 г. 21:58
Награждены победители международной регаты Кубок Президента-2023

Состоялась церемония закрытия международной регаты "Кубок президента-2023", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Васильева, президент AKAF Вугар Ахмедов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и др.

Выступившие на церемонии президент Международной федерации каноэ Томаш Конечко и президент Европейской ассоциации каноэ (ECA) Ян Зунграна отметили, что соревнования были организованы на высоком уровне.

Затем состоялась церемония награждения.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Prezident Kuboku-2023” beynəlxalq reqatasının qalibləri mükafatlandırılıb

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