Награждены победители международной регаты "Кубок Президента-2023"

Состоялась церемония закрытия международной регаты «Кубок президента-2023», посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Состоялась церемония закрытия международной регаты "Кубок президента-2023", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Васильева, президент AKAF Вугар Ахмедов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и др.

Выступившие на церемонии президент Международной федерации каноэ Томаш Конечко и президент Европейской ассоциации каноэ (ECA) Ян Зунграна отметили, что соревнования были организованы на высоком уровне.

Затем состоялась церемония награждения.