Награждены победители международного велотурнира "Дорогая Шуша"

Награждены победители I этапа международного велотурнира "Дорогая Шуша".

Награждены победители I этапа международного велотурнира "Дорогая Шуша".

Как сообщает Report, победителем соревнований в индивидуальной гонке на 21 км, проходивших в Пираллахинском районе вблизи парка Нерекенд, стал член сборной Азербайджана Эльчин Асадов, выступающий в турецком континентальном клубе Sakarya BB Pro Team. Медаль победителю вручил президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев.

Вице-президент федерации Роберт Эйюбов вручил Э.Асадову футболку.

Велогонщик сборной Муса Микаилзаде был награжден серебряной, а Кристиан Цветков из румынского "Стяуа" - бронзовой медалью.

Отметим, что II этап соревнований пройдет 10 июля. Соревнования будут стартовать от Физулинского международного аэропорта и продолжатся до отеля “Карабах” в Шуше. В последний день спортсмены будут соревноваться в групповой гонке на 71 км.