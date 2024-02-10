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Награждены победители Кубка Гейдара Алиева в Шахдаге

Награждены победители Кубка Гейдара Алиева в Шахдаге В туристическом центре "Шахдаг" прошла церемония награждения победителей Кубка Гейдара Алиева по горным лыжам среди любителей.
Индивидуальные
10 февраля 2024 г. 16:51
Награждены победители Кубка Гейдара Алиева в Шахдаге

В туристическом центре "Шахдаг" прошла церемония награждения победителей Кубка Гейдара Алиева по горным лыжам среди любителей.

Как сообщает северное бюро Report, около 60 спортсменов, выступавших в шести возрастных категориях, боролись за первенство в лыжной дисциплине "Гигантский слалом".

Победители были награждены медалями и дипломами туристического центра "Шахдаг" и Федерации зимних видов спорта.

Среди мужчин:

В возрастной категории 18-25:
1 место – Рамиз Агаев
2 место – Джамиль Гараев
3 место – Ариф Ашурбеков

В возрастной категории 26-45:
1 место – Рашад Мадатов
2 место – Амир Абдуллаев
3 место – Эмин Расулов

В возрастной категории 46+:
1 место – Николай Подберезников
2 место – Сергей Заридов
3 место – Сверен Влодемир

Среди женщин:

В возрастной категории 26-45
1 место – Анна Велиева
2 место – Гюнай Абдуллаева

В возрастной категории 46+
1 место – Мона Кремс.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Şahdağ”da keçirilən Heydər Əliyev Kubokunun qalibləri mükafatlandırılıb

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