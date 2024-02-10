Награждены победители Кубка Гейдара Алиева в Шахдаге

В туристическом центре "Шахдаг" прошла церемония награждения победителей Кубка Гейдара Алиева по горным лыжам среди любителей.

В туристическом центре "Шахдаг" прошла церемония награждения победителей Кубка Гейдара Алиева по горным лыжам среди любителей.

Как сообщает северное бюро Report, около 60 спортсменов, выступавших в шести возрастных категориях, боролись за первенство в лыжной дисциплине "Гигантский слалом".

Победители были награждены медалями и дипломами туристического центра "Шахдаг" и Федерации зимних видов спорта.

Среди мужчин:

В возрастной категории 18-25:

1 место – Рамиз Агаев

2 место – Джамиль Гараев

3 место – Ариф Ашурбеков

В возрастной категории 26-45:

1 место – Рашад Мадатов

2 место – Амир Абдуллаев

3 место – Эмин Расулов

В возрастной категории 46+:

1 место – Николай Подберезников

2 место – Сергей Заридов

3 место – Сверен Влодемир

Среди женщин:

В возрастной категории 26-45

1 место – Анна Велиева

2 место – Гюнай Абдуллаева

В возрастной категории 46+

1 место – Мона Кремс.

