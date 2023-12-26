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Министерство молодежи и спорта провело мероприятие, посвященное спортивным итогам 2023 года

Министерство молодежи и спорта провело мероприятие, посвященное спортивным итогам 2023 года Министерство молодежи и спорта провело мероприятие, посвященное спортивным итогам 2023 года.
Индивидуальные
26 декабря 2023 г. 20:45
Министерство молодежи и спорта провело мероприятие, посвященное спортивным итогам 2023 года

Министерство молодежи и спорта провело мероприятие, посвященное спортивным итогам 2023 года.

Как сообщает Report, на церемонии, состоявшейся в Buta Palas, присутствовали руководители спортивных организаций, федераций, медиа-структур, спортсмены, тренеры и представители спортивной общественности.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил успешный для азербайджанского спорта 2023 год и поздравил по этому случаю руководителей федераций, спортсменов, тренеров, спортивную общественность.

Поздравив гостей с наступающим Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира, министр выразил надежду, что 2024 год станет еще более успешным для спорта в стране.

Затем состоялось награждение победителей года в различных номинациях.

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Версия на азербайджанском языке Gənclər və İdman Nazirliyi 2023-cü ilin idman yekunlarına həsr olunmuş tədbir keçirib

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