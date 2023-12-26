Министерство молодежи и спорта провело мероприятие, посвященное спортивным итогам 2023 года

Министерство молодежи и спорта провело мероприятие, посвященное спортивным итогам 2023 года.

Министерство молодежи и спорта провело мероприятие, посвященное спортивным итогам 2023 года.

Как сообщает Report, на церемонии, состоявшейся в Buta Palas, присутствовали руководители спортивных организаций, федераций, медиа-структур, спортсмены, тренеры и представители спортивной общественности.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил успешный для азербайджанского спорта 2023 год и поздравил по этому случаю руководителей федераций, спортсменов, тренеров, спортивную общественность.

Поздравив гостей с наступающим Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира, министр выразил надежду, что 2024 год станет еще более успешным для спорта в стране.

Затем состоялось награждение победителей года в различных номинациях.