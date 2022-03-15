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Награждены азербайджанские спортсмены - победители Олимпиады в Токио

Награждены азербайджанские спортсмены - победители Олимпиады в Токио Состоялась церемония вручения наград спортсменам, награжденным распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Индивидуальные
15 марта 2022 г. 12:48
Награждены азербайджанские спортсмены - победители Олимпиады в Токио

Состоялась церемония вручения наград спортсменам, награжденным распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, на церемонии награждения азербайджанских спортсменов, завоевавших награды на летних Олимпийских и Паралимпийских играх Токио-2020, выступили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде.

Они поздравили отличившихся в Токио спортсменов с присуждением им высоких государственных наград, пожелали успехов на предстоящих соревнованиях, в частности, на летних Олимпийских и Паралимпийских играх Париж-2024.

Затем министр молодежи и спорта Фарид Гаибов вручил спортсменам и тренерам, награжденным распоряжениями президента Ильхама Алиева, медали и удостоверения к соответствующим государственным наградам.

В список награжденных также вошли серебряные призеры Олимпиады в Токио - каратистка Ирина Зарецка (68 кг), борец вольного стиля Гаджи Алиев и бронзовый призер Олимпиады Ирина Киндзерска.

Распоряжениями президента Азербайджанской Республики от 12 августа и 26 сентября 2021 года за успехи, достигнутые на Олимпиаде в Токио, 7 человек были награждены орденом "За службу Отечеству", 2 человека - орденом "Эмек", 7 человек - медалью "Терегги", 5 человек – "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики". Кроме того, за высокие результаты на Паралимпийских играх 4 человека были награждены орденом "Шохрат", 14 человек - орденом "За службу Отечеству", 3 человека – орденом "Эмек", 3 человека – "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики", 11 человек - медалью "Терегги”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın tanınmış idmançıları mükafatlandırılıb

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