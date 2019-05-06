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Наездник азербайджанского клуба стал победителем соревнований в Грузии - ВИДЕО

​Наездник азербайджанского клуба стал победителем соревнований

Наездник клуба “Buta Golden” Яхор Мороцки с конем по кличке "Астрелло" занял первое место в 4 соревнованиях, проводимых в столице Грузии, Тбилиси.

Об этом Report сообщил главный тренер команды Джамал Тагиев. По его словам, в первых двух соревнованиях по конкуру - виду конного спорта – конкурс на пьедестал поднялись наездники азербайджанских команд.

На первом соревновании Я.Мороцки занял первое место, Рахиб Исмайлов (команда Carthanio, "Гилан") – второе, Кянан Новрузов (команда “Cera 59”, “Элит”) - третье.

Во втором соревновании Я.Мороцки завоевал две медали. Белорусский наездник с Астрелло обошел всех соперников, а с конем по прозвищу Fine Chocolate занял третье место. Кянан Новрузов (команда “Cera 59”, “Элит”) поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

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