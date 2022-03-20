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Надаль вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Надаль вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе Испанец Рафаэль Надаль обыграл соотечественника Карлоса Алькараса в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе.
Индивидуальные
20 марта 2022 г. 07:31
Надаль вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Испанец Рафаэль Надаль обыграл соотечественника Карлоса Алькараса в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Надаля, посеянного на турнире под четвертым номером.

Алькарас имел 19-й номер посева. В матче за титул Надаль сыграет с американцем Тэйлором Фрицем (20-й номер посева), который в полуфинале победил россиянина Андрея Рублева (7).

Отметим, что Надаль победил в 20-м матче подряд, он еще не проигрывал в 2022 году. В текущем сезоне испанец завоевал три титула - на турнирах в Мельбурне и Акапулько, а также на Открытом чемпионате Австралии. В 2021 году Надаль был вынужден досрочно завершить сезон из-за травмы.

Напомним, что Надалю 35 лет, он располагается на четвертом месте в мировом рейтинге и выиграл 91 титул под эгидой ATP.

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