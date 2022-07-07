Надаль встретится с Кирьосом в полуфинале Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в среду победил американца Тэйлора Фрица в четвертьфинале Уимблдона и в полуфинале турнира сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в среду победил американца Тэйлора Фрица в четвертьфинале Уимблдона и в полуфинале турнира сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоревнования проходят в Лондоне.

Встреча закончилась со счетом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4) в пользу Надаля, получившего на турнире второй номер посева. Фриц был посеян под 11-м номером. Испанец брал медицинский перерыв во втором сете. В полуфинале Надаль встретится с Кирьосом (без номера посева), обыгравшим в четвертьфинале чилийца Кристиана Гарина (без номера посева) со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5). Кирьос, занимающий 40-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), стал самым низкорейтинговым полуфиналистом Уимблдона с 2008 года. Тогда до этой стадии турнира дошли россиянин Марат Сафин, занимавший 75-е место в мировом рейтинге, и 94-я ракетка мира немец Райнер Шуттлер.

Напомним, что Надалю 36 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP, на его счету 92 титула под эгидой организации. Испанец в текущем сезоне одержал победы на Australian Open и Roland Garros, став рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема (22).