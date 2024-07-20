Надаль впервые с 2022 года вышел в финал турнира

Бывшая первая ракетка мира, 38-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в шведском городе Бостад.

Бывшая первая ракетка мира, 38-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в шведском городе Бостад.

Как передает Report , в полуфинале турнира Надаль победил представителя Хорватии Дуе Айдуковича.

Встреча, длившаяся 2 часа 13 минут, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4. За трофей испанец сразится с победителем противостояния между аргентинцем Тьяго Тиранте и португальцем Нуну Боржешем.

Для Надаля этот финал стал первым с июня 2022 года, когда он вышел в финал "Ролан Гаррос", одержав победу над Каспером Руудом.

Надаль 14 раз в карьере выигрывал "Ролан Гаррос" - это самый удачный турнир серии Большого шлема в его карьере. Всего испанский теннисист одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Он обладатель карьерного "Золотого шлема" в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и олимпийское золото не в один год). Уимблдон-2024 Надаль пропустил.

Ранее ему предрекли скорый уход из спорта.