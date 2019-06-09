​Надаль в 12-й раз стал победителем Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл австрийца Доминика Тима в финале Открытого чемпионата Франции и стал победителем второго в сезоне турнира серии Большого шлема. Турнир прошел на грунтовых кортах в Париже, общий призовой фонд Roland Garros составил €42,66 млн, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 в пользу 33-летнего испанца. Надаль был посеян на турнире под вторым номер, Тим - под четвертым. Испанец победил в турнире в третий год подряд. Он является рекордсменом Roland Garros по количеству титулов, на его счету 12 побед, также он побеждал в финалах с 2005 по 2008 год и с 2010 по 2014 год. Испанец также является единственным игроком в истории тенниса, кто выигрывал один турнир серии Большого шлема 12 раз.