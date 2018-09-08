Надаль не смог завершить полуфинал US Open из-за травмы

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Испанец Рафаэль Надаль снялся с Открытого чемпионата США по теннису во время полуфинального матча с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро из-за травмы колена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, общий призовой фонд заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в Нью-Йорке, составляет $53 млн.

Надаль в третий раз в карьере снялся с турнира серии Большого шлема. Встреча завершилась после второго сета, дель Потро вел со счетом 7:6 (7:3), 6:2. Аргентинец одержал шестую победу в 17 матчах очного противостояния с Надалем. В финале дель Потро встретится с победителем пары Кей Нисикори (Япония) - Новак Джокович (Сербия).