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Национальный олимпийский комитет и Федерация волейбола развивают сотрудничество

Национальный олимпийский комитет и Федерация волейбола развивают сотрудничество Национальный олимпийский комитет (НОК) и Федерация волейбола Азербайджана (ФВА) подписали протокол о намерениях установления сотрудничества.
Индивидуальные
29 февраля 2024 г. 12:47
Национальный олимпийский комитет и Федерация волейбола развивают сотрудничество

Национальный олимпийский комитет (НОК) и Федерация волейбола Азербайджана (ФВА) подписали протокол о намерениях установления сотрудничества.

Как сообщает Report, в церемонии подписания приняли участие вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, президент ФВА Шахин Багиров и другие официальные лица.

Чингиз Гусейнзаде рассказал о проектах, реализованных федерацией за последние годы, и сотрудничестве с НОК.

Шахин Багиров подчеркнул, что данное сотрудничество поспособствует еще большему развитию волейбола в стране.

Подписи под документом оставили Чингиз Гусейнзаде и Шахин Багиров.

Соглашение подразумевает проведение совместных мероприятий по подготовке тренеров, спортсменов, резервных сил, а также в других областях.

Договор также включает подготовку стратегического плана действий по созданию национального или регионального волейбольного центра, организацию тренерских курсов международного уровня и прочие меры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Olimpiya Komitəsi və Azərbaycan Voleybol Federasiyası arasında niyyət protokolu imzalanıb

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