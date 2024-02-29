Национальный олимпийский комитет и Федерация волейбола развивают сотрудничество

Национальный олимпийский комитет (НОК) и Федерация волейбола Азербайджана (ФВА) подписали протокол о намерениях установления сотрудничества.
Как сообщает Report, в церемонии подписания приняли участие вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, президент ФВА Шахин Багиров и другие официальные лица.
Чингиз Гусейнзаде рассказал о проектах, реализованных федерацией за последние годы, и сотрудничестве с НОК.
Шахин Багиров подчеркнул, что данное сотрудничество поспособствует еще большему развитию волейбола в стране.
Подписи под документом оставили Чингиз Гусейнзаде и Шахин Багиров.
Соглашение подразумевает проведение совместных мероприятий по подготовке тренеров, спортсменов, резервных сил, а также в других областях.
Договор также включает подготовку стратегического плана действий по созданию национального или регионального волейбольного центра, организацию тренерских курсов международного уровня и прочие меры.