Национальный олимпийский комитет прокомментировал лишение азербайджанского борца олимпийской медали

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Национальный олимпийский комитет (НОК) прокомментировал лишение азербайджанского греко-римского борца Виталия Рагимова серебряной медали, завоеванной на Летних олимпийских играх в Пекине в 2008 году.

В заявлении Report вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде отметил, что в связи с этим обратятся с официальным письмом в Федерацию борьбы Азербайджана: "Федерация даст объяснения, почему спортсмен не смог пройти допинг-тест. После этого мы примем решение. Правда, решение Международного олимпийского комитета вступило в силу немедленно. Однако мы должны узнать и мнение федерации. В то же время, сам Виталий Рагимов сегодня встретится с сотрудниками НОК и выскажет свое мнение. То есть, в настоящее время идет процесс. После выяснения результатов будет предоставлена широкая информация для общественности".

Отметим, что Виталий Рагимов выступал на Летних олимпийских играх в Пекине в 2008 году в весовой категории 60 кг. В результате повторного анализа допинг-теста в его крови был обнаружен запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон (Туринабол). Согласно решению IOC, борец, уже завершивший свою спортивную карьеру, должен вернуть серебряную медаль и диплом.