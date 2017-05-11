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    Национальная сборная Азербайджана по футболу одержала первую победу в Исламиаде

    Возглавляемая Яшаром Вагабзаде команда стала лидером группы А

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Завершился II тур группового раунда по футболу в рамках проходящих в Баку lV Игр исламской солидарности.

    Как сообщает Report, на последнем матче национальная сборная Азербайджана по футболу U-23 встретилась со сборной Саудовской Аравии. Матч завершился победой возглавляемой Яшаром Вагабзаде команды со счетом 2:0. Сборная, завоевавшая за счет первой победы в турнире 4 очка, по количеству забитых голов поднялась на первую ступень.

    Отметим, что другой матч группы A между командами Камеруна и Марокко завершился ничьей – 1:1.

    После этих результатов имеющая равные с Азербайджаном очки сборная Марокко находится на второй ступени. 

    Камерун с двумя очками на третьей ступени. А проигравшая в двух матчах Саудовская Аравия потеряла шансы выхода из группы.

    В последнем туре возглавляемый Яшаром Вагабзаде коллектив встретится с Марокко. Матч состоится 15 мая.

    11 мая (четверг)

    Групповой раунд, II тур

    Группа A 

    Азербайджан – Саудовская Аравия - 2:0

    Гол: Эльшан Абдуллаев, 66, Агабала Рамазанов, 80

    "Баил Арена".

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