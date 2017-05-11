Национальная сборная Азербайджана по футболу одержала первую победу в Исламиаде

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Завершился II тур группового раунда по футболу в рамках проходящих в Баку lV Игр исламской солидарности.
Как сообщает Report, на последнем матче национальная сборная Азербайджана по футболу U-23 встретилась со сборной Саудовской Аравии. Матч завершился победой возглавляемой Яшаром Вагабзаде команды со счетом 2:0. Сборная, завоевавшая за счет первой победы в турнире 4 очка, по количеству забитых голов поднялась на первую ступень.
Отметим, что другой матч группы A между командами Камеруна и Марокко завершился ничьей – 1:1.
После этих результатов имеющая равные с Азербайджаном очки сборная Марокко находится на второй ступени.
Камерун с двумя очками на третьей ступени. А проигравшая в двух матчах Саудовская Аравия потеряла шансы выхода из группы.
В последнем туре возглавляемый Яшаром Вагабзаде коллектив встретится с Марокко. Матч состоится 15 мая.
11 мая (четверг)
Групповой раунд, II тур
Группа A
Азербайджан – Саудовская Аравия - 2:0
Гол: Эльшан Абдуллаев, 66, Агабала Рамазанов, 80
"Баил Арена".
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