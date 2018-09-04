Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Начался обратный отсчет до чемпионата мира по дзюдо в Баку, стартующего 20 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации дзюдо (IJF), уже 133 страны подтвердили свое участие.

Это самый высокий показатель среди чемпионатов мира за последние 11 лет. Рекорд был зафиксирован на чемпионате мира в бразильском Рио-де-Жанейро в 2007 году – 138 стран. С другой стороны, на чемпионат в Баку заявлено больше дзюдоистов, чем в последние 7 лет – 827 человек.

Участие спортсменов из 5 континентов на мундиале, который впервые будет проведен в столице Азербайджана, говорит о глобальном масштабе данного вида спорта. В настоящее время Федерация дзюдо Азербайджана и IJF прикладывают все усилия для подготовки к соревнованию.

Согласно календарю, индивидуальные соревнования будут начинаться ежедневно в 10:00, медальные зачеты - 16:00. Смешанные командные соревнования назначены на 9:00 27 сентября. По сравнению с предыдущими годами, чемпионат мира в Баку продлится не 7, а 8 дней.

I день – 20 сентября, четверг: Мужчины – 60 кг / Женщины – 48 кг

II день – 21 сентября, пятница: Мужчины – 66 кг / Женщины – 52 кг

III день – 22 сентября, суббота: Мужчины – 73 кг / Женщины 57 кг

IV день – 23 сентября, воскресенье: Мужчины – 81 кг / Женщины – 63 кг

V день – 24 сентября, понедельник: Мужчины – 90 кг / Женщины – 70 кг

VI день – 25 сентября, вторник – Мужчины 100 кг / Женщины 78 кг

VII день – 26 сентября, среда – Мужчины +100 кг / Женщины +78 кг

VIII день – 27 сентября: Смешанные командные соревнования

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо будет организован на Национальной гимнастической арене.